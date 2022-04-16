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Член ОП РФ рассказал о работе международного трибунала в Рубежном

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Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев приехал в фронтовой город Рубежное, чтобы развернуть работу международного общественного трибунала по Украине в освобожденных районах Луганской Народной Республики (ЛНР).

Корреспонденту телеканала «Известия» он рассказал, что уже успел опросить пострадавших и свидетелей преступлений украинских военных, местные жители охотно делятся рассказами о действиях националистов.

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«Идет очень большой поток информации о тех военных преступлениях, нарушениях прав человека, которые были при Украине. Наша задача — собирать эту информацию, представлять ее публично, а члены нашего международного трибунала будут передавать ее в свои национальные судебные системы, гражданами которых они являются. В частности, мы передаем в Следственный комитет Российской Федерации», — объяснил Григорьев.

В начале апреля глава СК РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу ЛНР о создании такого трибунала. В ведомстве уточнили, что сотрудники СК продолжают сбор и закрепление доказательств преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных должностными лицами украинских силовых структур.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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