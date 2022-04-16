Житель Мариуполя оставляет записки с именами на телах убитых националистами

В Мариуполе на улицах лежат тела мирных граждан, убитых украинскими националистами. Убрать их пока нет возможности из-за высокого уровня опасности в городе.

«Очень много тел погибших гражданских людей. Вот в робе человек, видимо, работник завода. Мы насчитали по меньшей мере полтора десятка погибших гражданских здесь, прямо на территории, прилегающей к заводу», — рассказал корреспондент телеканала «Известия» Семен Еремин.

По его словам, начать убирать тела погибших должны уже завтра.

По пути журналист встретил местного жителя по имени Николай. Мужчина рассказал, что искал своего отца, который пропал еще 29 марта, и нашел его среди убитых. У тел жертв националистов Николай оставляет записки с именами, так как многих из них знал.

Накануне журналист «Известий» Алексей Полторанин рассказал, что украинские военные заминировали психиатрическое отделение местной больницы.

11 апреля жительница микрорайона Восточный рассказала корреспонденту «Известий», что националисты открыто говорили мирным жителям о приказе стереть город с лица земли.

24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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