Захарова оценила обращение жены Медведчука к близким британских пленных

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен быть в курсе судьбы подданных страны, оказавшихся в плену на Украине. Об этом 16 апреля написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обращение жены оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука к родственникам британцев, попавших в плен в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Не замедлит с ответом же», — выразила мнение дипломат.

Она подчеркнула, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс расскажет о причинах нахождения британцев на Украине.

Ранее в этот день жена Медведчука Оксана Марченко призвала британцев, чьи родственники сдались в плен ДНР и Вооруженным силам (ВС) РФ, просить премьер-министра Великобритании обменять их на ее мужа. Ранее сообщалось, что два британца, действовавших в составе подразделений бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе, сдались в плен.

Днем ранее в ходе пресс-конференции в Москве она сообщила о наличии доказательств пыток в отношении арестованных со стороны украинских силовиков. По ее словам, посмотрев на обнародованные снимки политика, можно убедиться, что он подвергался пыткам со стороны сотрудников СБУ.

Также 15 апреля она выразила надежду на помощь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в освобождении супруга. По ее мнению, «такой сильный президент, как Эрдоган», в итоге найдет способ воздействовать на «несамостоятельного» президента Украины Владимира Зеленского.

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил Зеленский: он разместил в своем Telegram-канале фотографию похожего на Медведчука мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины. Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных военных ВСУ.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных.

В отношении задержанного политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Позже его адвокат опровергла эту информацию, сообщив, что политик был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за угроз в его адрес со стороны радикальных националистических группировок.