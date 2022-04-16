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Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции «Единой России»

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Роскомнадзор (РКН) заблокировал фейковый сайт фракции «Единой России» (ЕР). Об этом в субботу, 16 апреля, сообщается в Telegram-канале ЕР.

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Отмечается, что информация на фейковом сайте фракции политической силы не относилась к официальной позиции партии в целом и водила посетителей в заблуждение.

Кроме того, опубликованная на фейковом сайте информация дискредитирует вооруженные силы РФ.

«IP адрес сайта зарегистрирован в США», — обратили внимание в политической силе.

Ранее в субботу фракция ЕР обратилась в Роскомнадзор в просьбой заблокировать фейковый сайт фракции. В этот день на портале er-duma.ru появилось сообщение, что якобы председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что «для обеспечения безопасности всех подразделений, участвующих в специальной военной операции, верховным главнокомандующим был отдан приказ об уничтожении группировки спутников Starlink, находящейся над территорией Российской Федерации, зоны проведения специальной военной операции и черноморского бассейна».

Официальный сайт партии — er-gosduma.ru, напомнили в ЕР.

4 марта президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о наказании за фейки, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям. Статьей предусмотрена ответственность сроком до 15 лет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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