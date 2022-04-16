Лукашенко анонсировал данные о деструктивной деятельности дипломатов Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал публикацию данных о деятельности западных дипломатов на территории республики. Об этом он заявил 16 апреля во время республиканского субботника в мемориальном комплексе «Хатынь».

«Когда-нибудь я это сделаю. Обобщим всё документально и вам вывалим, чем они здесь занимаются. Вы ужаснетесь», — цитирует его БелТА.

По его словам, это уже даже «не нацики», их поступки можно сравнить с фашизмом. В пример он привел санкции и давление ряда государств на Белоруссию.

12 апреля на космодроме Восточный в Амурской области состоялись переговоры Лукашенко и президента России Владимира Путина, стороны обсудили вопросы сотрудничества государств.

Как рассказал Путин, лидеры затронули темы защиты западных границ двух стран, ход военно-технического сотрудничества и планы совместных учений. Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия должны укреплять интеграцию в условиях, когда страны Запада развязали против них санкционную войну.

Лукашенко тогда отметил, что никакие санкции не собьют Москву и Минск с намеченного пути, страны будут работать совместно по всем направлениям. По его словам, Россия и Белоруссия говорят Западу «досвидос».