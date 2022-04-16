Прямой эфир
Политика
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ситуации на Украине и в Йемене
Мир
Захарова заявила о причастности правительства ФРГ к биолабораториям на Украине
Экономика
Путин подписал закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж
Мир
Лукашенко анонсировал данные о деструктивной деятельности дипломатов Запада
Мир
Жена Медведчука призвала британцев просить Джонсона обменять пленных на ее мужа
Политика
Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии
Мир
Россия ввела ответные персональные санкции в отношении руководства Британии
Мир
Румыния запретит судам под флагом РФ заходить в свои порты
Мир
Россия осталась в статусе наблюдателя в СПЧ ООН
Туризм
Россия и Сейшелы начали согласовывать возобновление прямых авиаперелетов
Армия
ВС РФ уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве
Сюжет:

Захарова заявила о причастности правительства ФРГ к биолабораториям на Украине

Захарова: Германия наряду с США долгие годы вела военно-биологическую деятельность на Украине
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германия наряду с Соединенными Штатами на протяжении многих лет вела интенсивную военно-биологическую деятельность на Украине. Об этом в субботу, 16 апреля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Круг замкнулся: в Минобороны указали на связь Пентагона с биолабораториями на Украине
В документах об исследовании опасных патогенов фигурирует имя Хантера Байдена

«По подтвержденной информации, германская сторона плотно координировала свою работу в области биологической безопасности с американскими союзниками, которые создали на Украине сеть из по меньшей мере 30 биологических лабораторий, где, среди прочего, проводились опасные научно-исследовательские изыскания», — сказала Захарова в интервью RT.

В то же время она призвала официальные лица Германии перестать распространять лживые измышления о якобы намерении России в рамках спецоперации по защите Донбасса использовать запрещенное оружие. Подобные заявления, по словам представителя МИДа, могут подстегнуть украинских неонацистов к совершению провокаций, моральная ответственность за последствия которых ляжет в том числе и на Берлин.

Также Захарова прокомментировала полученные на Украине в ходе спецоперации данные по биолабораториям США и заявила о попытках Вашингтона отвести внимание от «взрывоопасной для себя темы подконтрольных им биологических лабораторий на Украине».

Ранее Белый дом запустил пропагандистскую кампанию, центральным тезисом которой стало утверждение о том, что Москва привлекает внимание международного сообщества к деятельности американских военных биологов на Украине, чтобы якобы прикрыть потенциальное использование биологического и химического оружия. Как отметила Захарова, эта позиция была «неожиданно» активно поддержана политическим руководством Германии, включая федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца.

По мнению Захаровой, наряду с США интенсивную военно-биологическую деятельность на Украине на протяжении многих лет осуществляла и, возможно, продолжает осуществлять сама Германия.

«Это, по нашему твёрдому убеждению, во многом и мотивирует германскую сторону проявлять повышенную по сравнению с другими странами Европейского союза (ЕС) активность в попытках приписывания нашей стране преступных планов по применению биологического и химического оружия на украинской земле и ещё не освобождённых территориях Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР)», — заключила дипломат.

Днем ранее в Следственном комитете России заявили о подтвержденном сотрудничестве Украины и Запада в биоопытах, а также направленность этих работ на изучение смертельных патогенов и путей их распространения, несмотря на риски биологической катастрофы в Европе.

14 апреля в Минобороны заявили, что американские ученые в период с 2019-го по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы. В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Отмечалось, что на территории страны сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий. Кроме того, документы свидетельствуют о планах Киева применять беспилотники, чтобы распылять смертельно опасные вещества.

Тогда же, в марте, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать на рассмотрении ситуации с биолабораториями на Украине в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022