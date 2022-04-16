Эксперт рассказал о действенном средстве от похмелья

Справиться с тяжелым похмельем поможет жирная пища. Об этом 16 апреля рассказал психиатр-нарколог, главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин «Ленте.ру».

«Еще на Руси варили очень жирные бараньи бульоны, говядину с зеленью, с луком — физиологически это всё очень действенно, потому что жир способствует тому, чтобы алкоголь всасывался правильно и процесс восстановления шел интенсивнее», — объяснил он.

Также с похмелья нужно пить больше жидкости, восстановиться поможет и газированная минеральная вода, отметил Каторгин. Однако эксперт предупредил, что «похмеляться не стоит» — это приведет к плохим последствиям.

Специалист дал совет: если вы знаете, что будете выпивать, и у вас есть предрасположенность к похмелью, лучше заранее принять препараты, способствующие утилизации алкоголя, — они снижают интенсивность похмельного синдрома, продаются без рецепта.

1 января стало известно, что облегчить тяжелые симптомы похмелья помогут яйца, авокадо и овсянка. По данным газеты Daily Express, первым важнейшим продуктом при похмелье врачи единогласно считают простую воду. Однако вода может вывести множество полезных веществ из организма, именно поэтому при возникновении симптомов похмелья следует употребить в пищу яйца.

В тот же день врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что в состоянии похмелья необходимо питаться продуктами, полными белков. По его словам, утром в качестве завтрака отлично подойдет омлет.