ВС РФ уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве

Российские военные уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 16 апреля.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве. В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 16 объектов противника», — говорится в сообщении.

В частности, были уничтожены 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи, база хранения зенитно-ракетного вооружения и район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Кроме того, российские ПВО сбили украинский самолет Су-25 неподалеку от Изюма.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 133 самолета, 458 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2146 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне в Минобороны рассказали, что украинские националисты держат в заложниках более 6 тыс. иностранцев из девяти разных стран, а в морских портах страны находятся 76 судов из 18 стран. Российская сторона, в свою очередь, принимает комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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