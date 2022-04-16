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Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 близ Изюма

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Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в 15 км южнее Изюма. Об этом сообщил на брифинге в субботу, 16 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в 15 километрах южнее населенного пункта Изюм сбит в воздухе украинский самолет Су-25. Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 811 объектам, в том числе: 43 пунктам управления подразделений украинских войск, восьми автоколоннам с топливом для военной техники, а также 760 районам сосредоточения живой силы противника», — сказал Конашенков.

Спецоперация в Донбассе 16 апреля. Текстовая трансляция
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Кроме того, в течение ночи оперативно-тактической авиацией уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники, а также поражены 16 объектов противника.

В частности, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Николаева и центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи на юго-востоке Полтавы.

Днем ранее в Минобороны сообщили об уничтоженном украинском вертолете Ми-8, совершившем 14 апреля атаку на мирных жителей населенного пункта Климово в Брянской области. В результате нападения ранения получили местные жители, повреждено около 100 домов. Вертолет сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 ПВО РФ.

В тот же день были поражены восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черный сокол.

На Украине продолжается спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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