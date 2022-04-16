Россия осталась в статусе наблюдателя в СПЧ ООН

Москва осталась в статусе наблюдателя в Совете ООН по правам человека, что дает ей возможности, сопоставимые с полномочиями государств-членов СПЧ. Об этом сообщил в субботу, 16 апреля, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Мы продолжим вносить свои инициативы, принимать участие в переговорном процессе по проектам резолюций, делать выступления и заявления. Другими словами, сможем доносить до международного сообщества — пусть и в усложнившихся условиях — российскую позицию по актуальным международным вопросам», — сказал Вершинин «РИА Новости».

Дипломат отметил, что досрочно прекратив членство в СПЧ ООН, Россия не допустила поражения в правах в совете и избежала «ливийского сценария». Вершинин напомнил, что в 2011 году Совет приостановил членство Ливии, лишив ее всех полномочий. Ливийская делегация могла лишь продолжать находиться в зале заседаний. Россию, по словам замглавы МИДа, такой вариант не мог устроить.

«Если бы Россия 7 апреля согласилась с «ливийским сценарием», мы, по сути, получили бы аналогичное «поражение в правах» на оставшиеся полтора года нашего членства в СПЧ. Нам отводилась бы роль молчаливого зрителя — не более того», — уточнил Вершинин.

Саму кампанию Вашингтона по исключению России из Совета ООН по правам человека дипломат назвал «театром абсурда», поскольку сами Соединенные Штаты, по его мнению, не соответствуют принципам демократии и равенства, о которых заявляют.

7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия РФ в СПЧ. В тот же день Россия досрочно вышла из Совета организации. При этом зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин подчеркнул, что досрочное прекращение членства не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере.

При этом заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский предупредил, что отстранение России от участия в СПЧ может стать разрушительным для организации в целом. Он указал, что Россия играет в СПЧ ООН важную балансирующую роль, ее удаление из состава совета лишит многие развивающиеся страны защитника.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал исключение РФ из СПЧ политическим решением, которое отражает мнение большинства членов организации в отношении спецоперации России в Донбассе.

Начиная с 24 февраля, когда было объявлено о ее начале, Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. Так, 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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