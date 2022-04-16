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СК изучит данные о преступлениях ряда членов «Правого сектора» в Донбассе

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Следственный комитет РФ изучит данные об участниках 12-го запасного батальона «Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ), некоторые из которых могут быть причастны к преступлениям в Донбассе. Об этом говорится в сообщении ведомства от 16 апреля.

Спецоперация в Донбассе 16 апреля. Текстовая трансляция
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«Следователи выяснят их роль и степень участия в преступлениях украинского режима», — следует из текста сообщения.

Ранее в этот день офицер Службы безопасности Украины, который был куратором украинской неонацистской террористической организации «Правый сектор» (запрещена в РФ), раскрыл силовым ведомствам РФ данные об участниках 12-го запасного батальона. Отмечается, что среди них были непосредственно участники операции, наркоманы и бывшие заключенные, всего около 30 человек. Экс-куратор передал бумаги, в которых содержится информация об участниках подразделения, их паспортные данные, клички и другие сведения.

Ранее, 12 апреля, сообщалось, что в Московской области задержан сторонник «Правого сектора», при нем были обнаружены зажигательные устройства для возможных диверсий.

В ФСБ добавили, что с 2017 по 2019 год задержанный проходил службу в составе Вооруженных сил Украины, окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне в селе Старичи Львовской области под руководством иностранных инструкторов США, Великобритании и Канады.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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