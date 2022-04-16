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Управлявшего опрокинувшимся на Волге катером спасателя задержали в Камышине

Задержан спасатель, управлявший опрокинувшимся на Волге катером в Камышине
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В Волгоградской области задержан член Камышинского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения» после опрокидывания катера в акватории Волги в районе набережной Камышина. Об этом сообщила в субботу, 16 апреля, старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

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«Судоводитель уже задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, после чего следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения», — сказала она.

По данным следствия, вечером 15 апреля спасатель, управляя катером в нетрезвом состоянии, столкнулся с плавучим знаком. В результате судно перевернулось. Пятеро пассажиров и сам рулевой оказались в воде. Один мужчина погиб, четыре человека были доставлены в медучреждение. Еще один пассажир — 12-летний мальчик — пропал.

По информации «КП — Волгоград», среди пострадавших две женщины остались в больнице, а двое мужчин от госпитализации отказались. Предположительно, все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, пропавший 12-летний мальчик является сыном погибшего 40-летнего мужчины, который был инспектором ДПС. Он скончался до прибытия медиков.

В отношении судоводителя возбуждено уголовное дело по ч. 2.1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

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