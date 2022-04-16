Путин подписал закон о повышении штрафов для «зацеперов»

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому максимальный административный штраф за передвижение на поездах с их внешней стороны увеличивается до 4 тыс. рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 16 апреля.

Штраф назначается за незаконную посадку или высадку на ходу движения поезда, проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для пассажиров местах . Такой способ называется «зацепинг» или «трэйнсерфинг».

До изменений штраф за это правонарушение в России составлял 100 рублей и не менялся 20 лет.

Госдума в середине февраля приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 11.17 КоАП РФ». Документом предлагается существенно усилить наказание за нарушения правил поведения на железнодорожном транспорте.

По данным МВД России, только в ЦФО за семь месяцев 2020 года 11 несовершеннолетних получили травмы при проезде снаружи поездов, четверо из них погибли.