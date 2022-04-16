Прямой эфир
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра
Мир
Жителей Германии предупредили о дальнейшем росте цен
Спорт
Вратарь Бобровский стал рекордсменом «Флориды» по победам за сезон
Мир
В ЛНР заявили о восьми обстрелах ВСУ за сутки
Мир
Вице-канцлер ФРГ предостерег от введения эмбарго на российский газ
Мир
В Сирии прошла выставка художественных работ из Петербурга
Мир
Минобороны РФ вывезло в Россию первых беженцев из Изюма
Наука
Экипаж корабля «Шэньчжоу-13» вернулся на Землю с орбитальной станции
Мир
Тысячи российских грузовиков застряли на границе Польши с Белоруссией
Мир
Посол заявил о попытке США угрозами настроить Латинскую Америку против РФ
Мир
В МИД назвали театром абсурда компанию США по исключению РФ из СПЧ ООН

Москвичка потеряла почти 8 млн рублей из-за телефонного мошенничества

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве женщина перевела представившемуся сотрудником банка мужчине более 7,9 млн рублей. В пресс-службе ГУ МВД Москвы 16 апреля сообщили о возбуждении уголовного дела.

Как бы не атака: власти запустят IT-систему для борьбы с мошенниками
Как она поможет предотвращать киберкражи

«Вечером 14 апреля на телефон женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, под предлогом сохранения денег убедил ее обналичить со своего банковского счета 7 млн 937 тыс. рублей, а затем несколькими транзакциями перевести на неустановленный банковский счет», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Злоумышленнику будет грозить лишение свободы сроком до 10 лет и штраф в размере до 1 млн рублей.

14 апреля в Мурманской области было возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении жительницы Ковдора. Потерпевшая перечислила на посторонние счета 2,4 млн рублей. Злоумышленница представилась сотрудницей банка и сообщила своей жертве, что на ее имя кто-то якобы пытается оформить кредит. После этого женщине позвонил «сотрудник правоохранительных органов», который подтвердил оформление кредита. Жительнице Ковдора предложили оформить собственные кредиты в разных банках, обналичить их и перевести на «безопасные счета».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022