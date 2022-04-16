Москвичка потеряла почти 8 млн рублей из-за телефонного мошенничества

В Москве женщина перевела представившемуся сотрудником банка мужчине более 7,9 млн рублей. В пресс-службе ГУ МВД Москвы 16 апреля сообщили о возбуждении уголовного дела.

«Вечером 14 апреля на телефон женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, под предлогом сохранения денег убедил ее обналичить со своего банковского счета 7 млн 937 тыс. рублей, а затем несколькими транзакциями перевести на неустановленный банковский счет», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Злоумышленнику будет грозить лишение свободы сроком до 10 лет и штраф в размере до 1 млн рублей.

14 апреля в Мурманской области было возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении жительницы Ковдора. Потерпевшая перечислила на посторонние счета 2,4 млн рублей. Злоумышленница представилась сотрудницей банка и сообщила своей жертве, что на ее имя кто-то якобы пытается оформить кредит. После этого женщине позвонил «сотрудник правоохранительных органов», который подтвердил оформление кредита. Жительнице Ковдора предложили оформить собственные кредиты в разных банках, обналичить их и перевести на «безопасные счета».