Ребенка ищут после опрокидывания катера под Волгоградом

Катер перевернулся на Волге в городе Камышин Волгоградской области. На борту находились шесть человек, из них один погиб, четверо пострадали, еще одного пассажира — ребенка — ищут, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона 16 апреля.

Инцидент произошел накануне вечером. Среди пострадавших — две женщины, их госпитализировали, и двое мужчин, они от стационарной медпомощи отказались.

На данный момент спасатели продолжают поиски 12-летнего ребенка. По информации «КП — Волгоград», мальчик является сыном погибшего 40-летнего мужчины, который был инспектором ДПС. Он скончался до прибытия медиков.

Предположительно, пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения, у всех четверых диагностировано переохлаждение.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. По некоторым данным, катер врезался в буек.

4 апреля в Самаре на Волге перевернулся катер на воздушной подушке. Пять человек были спасены, еще шестеро на момент происшествия числились пропавшими без вести.