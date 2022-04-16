Три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Индии

Три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в индийском Мумбаи. Вагоны опрокинулись сразу после отправления на одной из станций, сообщил в субботу, 16 апреля, телеканал Индия ТВ.

Инцидент произошел накануне в результате столкновения экспресса, следовавшего по маршруту Дадар–Пудучерри, с другим поездом дальнего следования. Как передает телеканал, авария могла произойти из-за того, что состав был направлен на тот же путь.

«Пока нельзя точно сказать, чья это была вина. Причина инцидента станет известна после расследования», — сказали в пресс-службе железной дороги Мумбаи.

Несколько пассажиров пострадали. Однако благодаря тому, что поезд не успел набрал скорость, все они получили легкие травмы. Точное число потерпевших не приводится.

3 апреля 18 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на востоке Казахстана. Авария произошла на железнодорожном участке Оскемен–Кумыстау. Некоторые вагоны упали в воду, так как данный участок железной дороги пролегает над рекой Иртыш. Как сообщал перевозчик «Казахстан темир жолы» (КТЖ), два сошедших вагона, в которых находилась руда, являются собственностью России, еще 16 вагонов, с шлаком, принадлежат казахстанской компании. В результате схода вагонов никто не пострадал.