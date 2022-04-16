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В Китае предупредили о последствиях санкций США против РФ для мира

Global Times: за необдуманные санкции США против России придется расплачиваться всему миру
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За необдуманные санкции США в отношении России будет расплачиваться весь мир, считают журналисты китайской газеты Global Times.

«Мы уже столкнулись с продовольственным кризисом»
Член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм — о ситуации на энергорынке в Германии и последствиях отказа от российского газа

Последние данные по инфляции в мире являются последствием событием на Украине и антироссийских санкций западных стран, считают в издании. Отмечается, что причиной резкого роста цен в мире стало множество факторов, в том числе пандемия коронавируса, тем не менее стремительный рост цен на энергоресурсы и сырье из-за кризиса на Украине и санкций, несомненно, усугубил глобальную инфляцию.

Помимо этого, китайские журналисты заявили, что обвинения США в адрес других стран являются попыткой сложить с себя ответственность за ситуацию и заговором, цель которого — скрыть свои неудачи, такие как, например, огромные издержки от ограничительных мер против Москвы.

Кроме того, в материале подчеркивается, что события на Украине и ограничительные меры против РФ усугубляют перебои со снабжением, при этом глобальные цепочки поставок еще не в полной мере восстановились после пандемии.

«Мы наблюдаем дефицит энергоресурсов, сырья и продовольствия, а страны мира в этих условиях несут основное бремя нагрузки от геополитических авантюр США», — добавили авторы статьи.

12 апреля финансовый аналитик Николай Подлевских заявил, что многие страны могут оказаться на грани дефолта из-за общемирового кризиса, а для некоторых он почти неизбежен. По мнению экономиста, европейские страны неизбежно столкнутся с финансовыми трудностями. Прежде всего, это произойдет в связи с вопросом экспорта энергоносителей, во многом завязанном на России.

Великобритания, как сообщается, уже приблизилась к небывалому экономическому кризису: жители сталкиваются не только с ростом цен, но и падением реальных доходов. Так, рост цен коснулся сырья и товаров, а также топлива и энергоносителей. По словам журналиста, подорожание наблюдается практически во всех категориях товаров, поступающих на полки магазинов с полей и заводов. Уровень инфляции в Великобритании в марте вырос до рекордного значения с 1992 года (тогда этот показатель составлял 7,1%). Как спрогнозировали экономисты, доходы британцев по итогам года упадут на 3% по сравнению с прошлым годом в результате повышения тарифов на электроэнергию, рекордной стоимости топлива и возрастающей инфляции.

В Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. В США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

Санкции против России были введены странами Запада после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для РФ и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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