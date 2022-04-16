Эксперт оценил объем оставшегося у Европы газа

Текущая динамика восполнения запасов газа в подземных хранилищах Европы указывает на то, что с закачкой пока не все благополучно. Такое мнение в субботу, 16 апреля, выразил заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

«По состоянию на 10 апреля 2022 года запасы в ПХГ ЕС увеличились до 26,84%. По ретроспективным данным, за первые три недели с момента начала периода закачки запасы возрастают от 1,6% до 5,3%. В 2022 году эта величина составляет 1,53%, то есть не дотягивает до нижней границы. Это свидетельствует о том, что с закачкой не все благополучно», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, «подземки» в Европе в этом году перешли в режим преимущественной закачки газа достаточно рано, когда был достигнут сезонный минимум запасов (25,51% от номинального активного объема). Эксперт уточнил, что эта динамика прерывалась с 31 марта по 5 апреля в связи с резким похолоданием.

Белогорьев напомнил, что в прошлом году минимальный уровень пришелся на аномально поздний период — 19-20 апреля.

Он также предположил, что основная проблема связана со стоимостью «голубого топлива», а не с нехваткой российского газа.

«Операторы ПХГ (подземных хранилищ газа — Ред.) явно не торопятся запасать газ по столь высоким ценам, как сейчас ($1100-1300 за 1 тыс. кубометров), продолжая ожидать сезонного снижения цен. Но говорить о какой-то устойчивой тенденции можно будет не раньше конца мая: основной период закачки приходится, как правило, на четыре месяца — с мая по август», — подытожил эксперт.

15 апреля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил, что в настоящее время нет никакой проблемы с уровнем заполненности европейских ПХГ — в принципе в предыдущие годы запасы были на похожих уровнях. Вопрос в другом — как их пополнять к зиме.

Ранее в этот же день «Газпром» сообщил, что запасы газа в ПХГ Европы к концу сезона отбора 19 марта составили 25,2 млрд куб. м, что стало одним из самых низких уровней за многие годы. В холдинге пояснили, что за прошедший зимний сезон из европейских хранилищ был поднят 51 млрд куб. м газа — 107,8% от объема, который компании смогли закачать летом 2021 года.

Вице-премьер РФ Александр Новак 15 апреля заявил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональных действий Евросоюза. По его мнению, полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

Кроме того, немецкая газета Die Welt писала, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. Отмечалось, что члены Евросоюза по-разному относятся к введению данного запрета.

13 апреля президент России Владимир Путин рассказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, везде растут и цены, и инфляция зашкаливает — для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

23 марта президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. Он подчеркнул, что поставки топлива продолжатся в соответствии с объемами и по ценам, зафиксированным в заключенных ранее контрактах. Поручение прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля операцию Москвы по защите мирного населения Донбасса.

Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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