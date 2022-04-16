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Экс-дипломат заявил о появившейся в Азии угрозе западного колониализма

Австралийский экс-дипломат Лэндер: над Азией вновь нависла тень западного колониализма
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Тень западного колониализма вновь нависла над Азией, считает бывший австралийский дипломат Джон Лэндер. Его статья была опубликована 14 апреля в китайском издании Global Times.

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По мнению Лэндера, заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о новой концепцию по расширению присутствия блока в Азиатско-Тихоокеанском регионе с целью противодействия Китаю вряд ли было воспринято с энтузиазмом в азиатских столицах.

Он считает, что в этих странах «еще живы воспоминания о горьком опыте западного колониального господства». Более того, все они, за исключением Сингапура и Японии, поддерживают политику Китая, напоминает бывший дипломат.

Лэндер указал, что Китай хочет работать в рамках системы ООН, чтобы укрепить эту организацию и сделать ее более справедливой для развивающихся стран.

США же видят в этом подрыв «порядка, основанного на правилах», который был придуман Америкой и ее союзниками для их же собственного блага, резюмирует автор.

Как заявил 14 апреля директор ЦРУ Уильям Бернс, Китай является главным геополитическим вызовом для США.

Ранее, 6 апреля, на пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг сообщил о планах повышения активности альянса в Индо-Тихоокеанском регионе.

Тогда же в издании «Синьхуа» вышла статья, в которой говорится, что США вместе с НАТО подло разыгрывают «китайскую карту» и пытаются провоцировать Пекин. Американская сторона пытается опорочить Китай, преувеличивая «китайскую угрозу», чтобы создать пространство для дальнейшего подавления страны, уточнили авторы.

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