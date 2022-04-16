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Суд в Иркутске арестовал похитивших девушку подростков

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В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали молодых людей, которые похитили девушку. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по региону.

Отмечается, что инцидент произошел 5 апреля. Подростки схватили девушку около дома № 90 по ул. Маршала Конева, поместили в автомобиль, удерживали и перемещали по территории Иркутского района. Затем они избили потерпевшую, а также заставили ее испачкать лицо зеленкой, после чего отпустили.

«По горячим следам сотрудники полиции задержали злоумышленников. Ими оказались местные жители в возрасте 18-19 лет. Установлена причастность обвиняемых еще к двум аналогичным эпизодам похищений граждан», — говорится в сообщении.

По информации следователей, обвиняемые неофициально работали в интернет-магазине, в котором занимались решением конфликтных ситуаций, связанных с деятельностью магазина.

Кировский районный суд города Иркутска удовлетворил ходатайство следствия об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее, 18 марта, в Приморье задержали двух женщин, которые в 2018 году похитили трех человек и удерживали их на протяжении двух лет, забирая пенсию.

Две жительницы Арсеньева похитили пожилого мужчину, его жену и дочь. Они перевезли семью в квартиру одной женщин и насильно удерживали там до мая 2020 года. Всё это время злоумышленницы забирали их пенсии.

Кроме того, сообщается, что в период заточения пенсионер, имеющий инвалидность, скончался. В 2020 году его дочь сбежала из плена, однако долгое время боялась рассказать о произошедшем.

По данному делу было возбуждено уголовно дело по п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений»).

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