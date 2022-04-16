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Россияне смогут узнать о свежести молока по индикатору на упаковке

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Новая разработка российских ученых позволит определять свежесть молока и других продуктов питания по цвету индикатора на упаковке. Об этом в субботу, 16 апреля, рассказал эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Михаил Чарный.

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«Речь идет о многослойных чувствительных пленках, которые можно интегрировать в любую упаковку — в пластиковую, тетрапак, в пробки стеклянной тары. Покупатель сможет по цвету индикатора определить, к примеру, не скисло ли молоко», — пояснил он в беседе с ТАСС.

Чарный уточнил, что тестирование новой упаковки начнется уже в текущем году.

Также эксперт НТИ сообщил о работе над технологиями, которые позволили бы узнавать, сохранялась ли отрицательная температура замороженных продуктов в течение всего периода хранения или продукт подвергался повторной заморозке.

Предполагается, что образцы подобной «умной» упаковки будут внедрять в обиход в 2024 году.

Ранее, 4 апреля, сотрудники Томского государственного университета создали оболочку-регулятор, которая контролирует время растворения лекарства в организме. По словам ученых, с помощью нового материала можно селективно направить лекарственное вещество в определенные органы или ткани.

В Минобрнауки добавили, что работу над созданием покрытия для российских таблеток ученые начали три года назад.

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