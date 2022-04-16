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В МИД назвали театром абсурда компанию США по исключению РФ из СПЧ ООН

Замглавы МИД Вершинин назвал кампанию США по исключению России из СПЧ ООН театром абсурда
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Кампания Вашингтона по исключению России из Совета ООН по правам человека — это «театр абсурда», поскольку сами Соединенные Штаты не соответствуют принципам демократии и равенства, о которых заявляют. Такое мнение выразил 16 апреля замглавы российского МИДа Сергей Вершинин.

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«США, которые позиционируют себя в качестве локомотива демократии и прав человека, на самом деле не соответствуют даже формальным критериям членства в Совете ООН по правам человека», — сказал Вершинин в интервью агентству «РИА Новости».

Чтобы доказать свою позицию, Вершинин привел в пример то, что из 12 основных международных правозащитных конвенций и факультативных протоколов к ним американская сторона ратифицировала только пять таких документов.

По мнению замглавы российского внешнеполитического ведомства, США не в полной мере соответствует принципам гендерного равноправия, поскольку «до сих пор не присоединились к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин».

Дипломат подчеркнул, что Штаты также не ратифицировали Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию о правах инвалидов.

Вершинин также отметил, что Соединенные Штаты являются страной, где «проявления расизма и расовой дискриминации не только не изжиты в XXI веке, но и приняли системный и структурный характер».

«А сколько раз за последние 20 лет Вашингтон выступал агрессором, развязывая по своему усмотрению войны во всех регионах мира? Разве американцы понесли какую-либо ответственность за многочисленные нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии?» — подчеркнул он.

Все эти доказательства, по мнению замглавы МИД РФ, являются свидетельством того, что США не могут судить, кто из членов Совета ООН по правам человека достоин оставаться в этом органе.

«Театр абсурда — по-другому эту ситуацию трудно назвать», — резюмировал замминистра.

7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия РФ в СПЧ. В тот же день Россия досрочно вышла из Совета организации. При этом зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин подчеркнул, что досрочное прекращение членства не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал исключение РФ из СПЧ политическим решением, которое отражает мнение большинства членов организации в отношении спецоперации России в Донбассе. По его словам, такая мера лишает РФ трибуны для выражения своей позиции, однако «ничего непоправимого не произошло».

При этом заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский предупредил, что отстранение России от участия в СПЧ может стать разрушительным для организации в целом. Он указал, что Россия играет в СПЧ ООН важную балансирующую роль, ее удаление из состава совета лишит многие развивающиеся страны защитника.

С начала проведения специальной операции по защите Донбасса 24 февраля Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. Так, 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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