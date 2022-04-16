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NBC: заявления Байдена о геноциде на Украине идут вразрез с данными разведки США

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Данные разведки США не подтверждают слова американского президента Джо Байдена о «геноциде» со стороны России на Украине. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщило издание NBC News со ссылкой на источники.

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Отмечается, что заявление лидера США вызвало обеспокоенность среди некоторых чиновников в администрации президента.

По данным спецслужб, происходящее на Украине нельзя назвать «геноцидом». Один из источников в разведке напомнил, что целью геноцида является уничтожение этнической группы или нации, однако, по его словам, этого не наблюдается.

Также чиновники Госдепа подчеркнули, что подобные высказывания Байдена затрудняют их работу по вынесению непредвзятых оценок происходящего.

Как отметили источники телеканала, американский лидер до своего заявления называл спецоперацию по защите Донбасса «геноцидом» в частном порядке, однако никто не знал о его намерении объявить об этом публично.

Ранее, 13 апреля, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что США с высокой вероятностью в конечном счете признают начавшуюся в феврале 2022 года спецоперацию России по защите мирного населения Донбасса геноцидом.

Накануне, выступая в Айове, Байден заявил, что расценивает действия России в отношении Украины как «геноцид».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с заявлениями американского лидера Джо Байдена, обвинившего Россию в «геноциде» на Украине.

В Китае назвали слова Байдена о геноциде попыткой отвлечь внимание. Там подчеркнули, что американский лидер обратился к России как к удобному козлу отпущения, когда не смог продемонстрировать способность решить внутренние проблемы США. Также авторы статьи предположили, что, обвиняя Россию в совершении «геноцида», президент США может обострить конфронтацию с РФ, усилить напряженность на Украине, а затем доказать, что он возглавляет страну в условиях тяжелого кризиса.

До этого, 8 апреля, российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что специальная военная операция России по защите мирного населения Донбасса была вызвана нежеланием Киева прекратить геноцид русских.

В феврале канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что ведет с президентом России Владимиром Путиным историческую дискуссию на тему понятия «геноцид». Так, после переговоров с немецким лидером в Кремле 15 февраля Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом. Однако Шольц считает, что не стоит воспринимать слова российского президента буквально, так как это будет «не очень оптимистично для будущего».

В том же месяце официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что отношение украинских властей к жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является геноцидом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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