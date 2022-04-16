Зеленский заявил о гибели около 3 тыс. военных ВСУ за время спецоперации

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время спецоперации по защите жителей Донбасса составляют от 2,5 до 3 тыс. военных убитыми. Об этом в беседе с телеканалом CNN заявил президент Владимир Зеленский.

«По тем цифрам, которые у нас есть, мы полагаем, что потеряли от 2,5 до 3 тыс. [военнослужащих]», — заявил он 15 апреля.

Кроме того, по его словам, число раненых среди украинских войск составило 10 тыс. человек.

«Сложно сказать, сколько из них выживут», — заявил глава государства, добавив, что количество жертв среди гражданского населения подсчитать сложнее.

Ранее в этот день Зеленский сообщил, что численность украинских войск в Донбассе составляет в настоящее время 44 тыс. солдат. По словам главы государства, именно этот регион Киев считает главным местом боев.

Ранее, 31 марта, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Госдеп США умышленно завышает потери российских военных на Украине в ходе спецоперации. Таким образом высокопоставленный российский дипломат прокомментировал заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

25 марта первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал о потерях с начала спецоперации в Донбассе. По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации потеряли 1351 военнослужащего, еще 3825 солдат получили ранения.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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