Число жертв шторма «Меги» на Филиппинах выросло до 167 человек

В результате шторма «Меги», обрушившегося на Филиппины, погибли 167 человек. Об этом свидетельствуют данные Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики, опубликованные в субботу, 16 апреля.

Отмечается, что в регионе Восточные Висайи насчитывается наибольшее количество жертв стихии — 151 человек.

При этом всего ураганом оказались затронуты свыше 1,93 млн человек, более 348,3 тыс. жителей были перемещены в эвакуационные центры.

Ущерб сельскому хозяйству в пяти регионах страны оценивается в $4,64 млн, инфраструктуре — в $133,2 тыс. Кроме того, указали в ведомстве, шторм повредил 10,3 тыс. домов, 240 дорог и девять мостов, в 76 городах зафиксированы перебои с электроснабжением, в трех — с водоснабжением.

Также в 16 городах и муниципалитетах действует режим чрезвычайного положения.

Днем ранее сообщалось, что число жертв тропического шторма «Меги», прошедшего на Филиппинах, возросло до 137 человек.

«Меги» стал первым крупным штормом в стране в этом году. Максимальная скорость ветра, согласно данным экспертов на понедельник, составляла 40 м/с с порывами до 49 м/с.

Шторм начался в воскресенье, 10 апреля, и привел к масштабным наводнениям и оползням.