Прямой эфир
Мир
Вице-канцлер ФРГ предостерег от введения эмбарго на российский газ
Мир
В Сирии прошла выставка художественных работ из Петербурга
Мир
Минобороны РФ вывезло в Россию первых беженцев из Изюма
Мир
Зеленский сообщил о гибели до 3 тыс. солдат ВСУ за время спецоперации
Наука
Экипаж корабля «Шэньчжоу-13» вернулся на Землю с орбитальной станции
Мир
Тысячи российских грузовиков застряли на границе Польши с Белоруссией
Мир
Посол заявил о попытке США угрозами настроить Латинскую Америку против РФ
Мир
В МИД назвали театром абсурда компанию США по исключению РФ из СПЧ ООН
Мир
Блинкен счел вероятным продолжение спецоперации РФ до конца 2022 года
Мир
Генсек ООН потребовал прекратить провокации в Иерусалиме
Наука
Предприятие «Роскосмоса» в 2022 году изготовит 100 вагонов трамвая

В Южно-Сахалинске пропал 14-летний подросток

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Южно-Сахалинске пропал 14-летний Денис Лесников. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщил информационный портал Astv.ru.

Пункт и значение: интерактивная карта поможет в поиске пропавших
Как спасатели воспользуются приложением на сайте, где перечислены опасные объекты

Сообщается, что мальчик ушел из соцучреждения и не вернулся. Поиски ведутся в областном центре, Долинске, а также в других городах на юге острова Сахалин.

Рост Дениса составляет 157 см, у него светло-русые волосы, короткая стрижка и светло-карие глаза.

Подросток был одет в черную короткую куртку с отложным воротником, темно-синие штаны с белыми вставками выше колен сбоку и черные кроссовки с черной подошвой.

14 апреля в Следственный комитет поступила информация о поисках 17-летней девушки из деревни Новая Деревня Бежецкого района Тверской области. Сообщалось, что Дарья О. самовольно покинула учебное заведение во время занятий и не вернулась домой.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022