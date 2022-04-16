В Южно-Сахалинске пропал 14-летний подросток

В Южно-Сахалинске пропал 14-летний Денис Лесников. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщил информационный портал Astv.ru.

Сообщается, что мальчик ушел из соцучреждения и не вернулся. Поиски ведутся в областном центре, Долинске, а также в других городах на юге острова Сахалин.

Рост Дениса составляет 157 см, у него светло-русые волосы, короткая стрижка и светло-карие глаза.

Подросток был одет в черную короткую куртку с отложным воротником, темно-синие штаны с белыми вставками выше колен сбоку и черные кроссовки с черной подошвой.

14 апреля в Следственный комитет поступила информация о поисках 17-летней девушки из деревни Новая Деревня Бежецкого района Тверской области. Сообщалось, что Дарья О. самовольно покинула учебное заведение во время занятий и не вернулась домой.