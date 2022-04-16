Три автомобиля провалились под лед в Бурятии за сутки

Установление теплой погоды в Бурятии привело к трем случаям провала автомобилей под лед за последние сутки, никто не пострадал. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

«В Бурятии с установлением теплой погоды участились случаи провалов автомобилей под лед. Так, за сутки зафиксировано сразу три подобных инцидента. Силами баргузинского инспекторского участка ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам. — Ред.), группой патрульной службы №2 и спасателями БПСО (Байкальского поисково-спасательного отряда. — Ред.) МЧС России все три автомобиля были извлечены, обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из случаев произошел в поселке Усть-Баргузин, где водитель Mitsubishi Pajero проигнорировал запрещающие знаки и выехал на лед, после чего частично провалился под него.

Кроме того, в селе Максимиха под лед провалились сразу два автомобиля — пикап и микроавтобус. Уточняется, что на этом участке также были установлены запрещающие знаки.

По данным синоптиков, температура воздуха на территории Бурятии в последние дни составляет от –2 до +4 градусов.

Ранее, 5 апреля, сообщалось, что в Алтайском крае за последние дни три автомобиля провалились под лед с установлением теплой погоды.

В краевом МЧС рассказали, что в Каменском районе на мелководье провалился легковой автомобиль с двумя рыбаками, которым помогли выбраться на берег местные жители. В Павловском районе в воде оказались два УАЗа. На них домой возвращались рыбаки. Людям удалось самостоятельно выбраться из машин и перейти реку.

В спасательном ведомстве отметили, что во всех случаях автомобили не ушли под воду полностью, обошлось без пострадавших. Однако при других обстоятельствах выезд автомобилей на лед может стать причиной гибели.