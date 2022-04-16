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Экипаж корабля «Шэньчжоу-13» вернулся на Землю с орбитальной станции

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Спускаемая капсула китайского космического корабля «Шэньчжоу-13» с тремя тайконавтами приземлилась на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщает Центральное телевидение Китая.

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Тайконавты провели на орбите полгода. За это время они совершили выходы в открытый космос, провели работы с манипулятором, а также осуществили ряд научных экспериментов.

Отмечается, что «Шэньчжоу-13» добился многих успехов и блестяще выполнил свою миссию».

С основным отсеком орбитальной станции КНР «Шэньчжоу-13» с тайконавтами на борту состыковался 16 октября прошлого года. На орбитальную станцию ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с пилотируемым кораблем «Шэньчжоу-13» была запущена с космодрома Цзюцюань за день до этого.

В состав экипажа вошли Чжай Чжиган, который в сентябре 2008 года стал первым вышедшим в открытый космос китайцем, женщина-космонавт Ван Япин, а также Е Гуанфу, для которого полет стал первым в карьере.

Запуск стал вторым за 2021 год. 17 сентября прошлого года капсула космического корабля «Шэньчжоу-12» вернулась на Землю после трех месяцев работы на орбите, в ходе которой тайконавты выходили в космос два раза.

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