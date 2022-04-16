Эксперты развенчали миф о пользе сырых яиц для голоса

Употребление сырых яиц не поможет улучшить тембр голоса, в отличие, например, от физических упражнений. Об этом в субботу, 16 апреля, медицинские работники рассказали «РИА Новости» в честь Международного дня голоса.

«Умеренные физические нагрузки оказывают благоприятное влияние на голос человека, поскольку при них усиливается кровообращение, обмен веществ, улучшается состояние слизистой оболочки голосовых складок, повышается тонус и выносливость дыхательной мускулатуры и голосовых мышц», — объяснила заведующая научно-исследовательским отделом микрохирургии гортани и фониатрии Института оториноларингологии (НИКИО) имени Свержевского Светлана Романенко.

При этом специалист подчеркнула, что чрезмерная и утомительная активность, напротив, может навредить, так как перенапряжение мышц спины, брюшного пресса и особенно верхнего плечевого пояса не способствует приятному звучанию.

Также критике подверглось распространенное заблуждение о том, что можно улучшить качество голоса, употребляя в пищу сырые яйца. Потенциально опасный миф развеял научный сотрудник НИКИО Олег Павлихин.

«Прием сырых яиц может нанести вред здоровью, если, например, у человека аллергия на куриный белок или лецитин — продукты, содержащиеся в яйцах. Также существует риск заразиться сальмонеллезом при употреблении термически не обработанных яиц», — подчеркнул он.

Ранее в этот день британские медики предупредили, что резкое изменение голоса может свидетельствовать о развитии онкологического заболевания полости рта. Во избежание печальных последствий специалисты рекомендовали внимательно относиться к переменам в организме и регулярно проходить профилактический осмотр.