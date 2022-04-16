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В ДНР предрекли конфликты внутри ВСУ при сдаче в плен

Представитель ДНР Гагин заявил, что внутри ВСУ возможны внутренние конфликты при сдаче в плен
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Среди украинских военных можно ожидать массовой сдачи в плен, а также возможны внутренние конфликты вплоть до боевых столкновений между сдающимися и идейными фанатиками. Об этом в субботу, 16 апреля, заявил советник главы правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

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«Я предполагаю, что возможны какие-то внутренние конфликты вплоть до боестолкновений внутри, потому что, скажем, фанатики не будут рады тому, что кто-то из их коллег будет пытаться сдаться в плен, и, возможно, даже будет доходить до огневых стычек между ними, и они будут сокращать сами себя», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам Гагина, среди украинских военных много фанатично идейных представителей украинской радикальной националистической группировки «Азов», против которых в России возбуждены уголовные дела.

Советник главы правительства ДНР также выразил надежду на то, что противник в скором времени «придет к пониманию, что попытки сопротивляться дальше бесполезны».

Накануне Следственный комитет РФ заявил о более тысячи сдавшихся в плен украинских военнослужащих, которые в настоящее время содержатся в России. Большинство из них допрошены следователями. Среди них — пять командиров бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимавших участие в боевых действиях против населения Донбасса.

По словам замруководителя комиссии партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству Андрея Климова, среди попавших в плен есть военнослужащие из стран НАТО.

14 апреля сдавшийся в плен командир отделения 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Сергей Болдырев сообщил корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, что украинское командование бросило пехотинцев в Мариуполе. Болдырев сказал, что он со своими подчиненными укрывался в бункере. В скором времени вода, продукты и медикаменты стали заканчиваться, а украинское командование никак не помогло. По его словам, в рядах было много раненых. Он также рассказал, что сдавшиеся в плен получают всю необходимую помощь медиков и находятся в нормальных условиях.

Ранее, 14 апреля, штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что в общей сложности в плен войскам республики сдались более 1,3 тыс. украинских морских пехотинцев 36-й бригады Вооруженных формирований Украины.

9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ, определив его уровень «ниже среднего».

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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