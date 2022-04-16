Киевское «Динамо» выгнало футболиста из-за связи его отца с ЛНР

Киевский футбольный клуб «Динамо» расторг контракт с нападающим юношеской команды Артуром Уваровым из-за того, что его отец является чиновником в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Так, руководству «Динамо» стало известно, что 18-летний Уваров является сыном заместителя главы комитета народного совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Максима Уварова.

Из заявления следует, что руководители организации попросили игрока покинуть ФК после того, как тот не сразу раскрыл данные о «принадлежности его отца к военным структурам».

«Клуб возмущен поведением своего футболиста в укрытии недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт с этим игроком», — следует из сообщения клуба.

Уваров начинал свое обучение в футбольной школе донецкого «Шахтера», но потом перешел в киевское «Динамо», где играл за команду U-17 и U-19.

Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «Спорт-Экспресс» отреагировал на новость о том, что киевское «Динамо» расторгло контракт с футболистом юношеской команды.

«Считаю это неправильным, нельзя спорт с политикой мешать. Если его возьмут к нам, то для него это было бы неплохо. Ему надо играть, потому что это плохо, когда футболист остается без игры. Если там не дают играть, то пусть будет в какой-нибудь команде в России», — сказал Гаврилов.

Ранее, 3 марта, футбольный клуб «Краснодар» по просьбе игроков приостановил действие контрактов иностранных спортсменов. В списке легионеров, с которыми приостановлены контракты, оказались Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Бутхейм, Кристиан Рамирес, Жуниор Алонсо, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла.

2 марта руководство «Краснодара» расторгло контракт с тренером команды Даниэлем Фарке. Стороны пришли к решению по взаимному согласию.