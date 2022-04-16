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Экс-куратор СБУ раскрыл имена боевиков «Правого сектора» под Херсоном

Экс-куратор из СБУ раскрыл российским силовикам информацию о боевиках «Правого сектора»
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Офицер Службы безопасности Украины, который был куратором украинской неонацистской террористической организации «Правый сектор» (запрещена в РФ), раскрыл силовым ведомствам РФ данные об участниках 12-го запасного батальона добровольческого украинского корпуса организации. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы.

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Отмечается, что среди них были непосредственно участники операции, наркоманы и бывшие заключенные.

Уточняется, что 12-й запасной батальон ДУК ПС находился в селе Плодовое в Каховском районе Херсонской области. Согласно документам, участниками формирования «Правого сектора» были около 30 человек.

Экс-куратор передал бумаги, в которых содержится информация об участниках подразделения. В них указаны паспортные данные, клички и другие сведения.

Ранее, 12 апреля, сообщалось, что в Московской области задержан сторонник украинской неонацистской террористической организации «Правый сектор», при нем были обнаружены зажигательные устройства для возможных диверсий.

В ФСБ добавили, что с 2017 по 2019 год задержанный проходил службу в составе Вооруженных сил Украины, окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне в селе Старичи Львовской области под руководством иностранных инструкторов США, Великобритании и Канады.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в Донецкой области уничтожен базовый лагерь организации «Правый сектор». Удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.

В тот же день в Минобороны РФ сообщили о ликвидации одного из лидеров «Правого сектора» Тараса Бобанича, который состоял в организации с ноября 2013 года. С 2019 года он занимал должность заместителя командира по вопросам деятельности резервных подразделений, до этого был лидером львовской неонацистской группировки.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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