В Китае гонщик дрифтовал более 6 км по льду и установил мировой рекорд

Гонщик в Китае выехал на автомобиле на лед, покрывающий замерзшее озеро, и непрерывно дрифтовал 3,87 мили (примерно 6,23 км), чтобы побить мировой рекорд. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщило издание UPI.

Отмечается, что 58-летний Ван Дунцзян проехал дистанцию по импровизированной трассе на озере Мэйлун в Мэйлункоу, провинции Цзилинь.

По данным Книги рекордов Гиннеса, в ходе дрифта машина совершила 23 круга по трассе, а дрифт длился около 15 минут.

Ван Дунцзян — профессиональный гонщик, ранее занимал второе и третье места в соревнованиях по дрифтингу в Китае.

Год назад, в феврале, российский атлет Денис Вовк протащил на канате 40-тонный авиалайнер Airbus A319 на 4,3 метра по трек-пулу в аэропорту Пулково, попав в Книгу рекордов Гиннесса.

В этом же месяце житель Нового Уренгоя установил мировой рекорд по берпи-подтягиванию и попал в Книгу рекордов Гиннеса. За 60 минут Равиль Хакимов подтянулся 486 раз. Предыдущий рекорд принадлежал гражданину США, который за 60 минут совершил 412 берпи-подтягиваний. С 2017 года этого никому повторить не удавалось.