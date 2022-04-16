МО РФ показало работу дорожно-комендантского гарнизона на спецоперации

Минобороны России показало работу военнослужащих дорожно-комендантского гарнизона при выполнении задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Основная цель гарнизона — обеспечить безопасность подвоза материальных средств российским подразделениям в зону ведения боевых действий. На вооружении комендантской службы находятся грузовые бронированные автомобили с оснащенными в них зенитными установками.

По словам командира соединения материально-технического обеспечения (МТО), для выполнения стратегических задач была организована сводная рота по сопровождению воинских грузов. Подразделения размещаются у наиболее важных объектов на военно-автомобильных дорогах. Проходящие через блок колонны дозаправляются и получают техобслуживание, прежде чем продолжить движение в назначенные районы.

При необходимости личный состав может остановиться на привал: постирать вещи и принять душ в полевом банно-прачечном комплексе, получить пищу и медицинскую помощь, а также просто отдохнуть в комфортных условиях.

Для питания солдат в пунктах привала используются специальные мобильные комплексы, оснащенные новейшим кухонным оборудованием. С их помощью специалисты продовольственной службы соединения могут обеспечить бесперебойное приготовление пищи. В автономных столовых также установлены посудомоечная машина, сушильный шкаф и бытовой холодильник. Развертывание такого пункта составляет от полутора до двух часов.

Ранее, 14 апреля, МО обнародовало видеозапись работы подразделений материально-технического обеспечения ВС РФ. Было показано, в частности, как функционируют подвижные цеха армейского отделения хлебозавода.

В тот же день Минобороны показало кадры работы самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и переносных противотанковых ракетных комплексов «Фагот» в ходе спецоперации.

До этого, 12 апреля, ведомство показало кадры работы инспекторов военной автомобильной инспекции, которые обеспечивают безопасность при передвижении российских войск даже по труднопроходимым дорогам. Отмечалось, что сопровождение осуществляется экипажами военной автоинспекции днем и ночью, при этом иногда количество колонн достигает семи-восьми. Такое число объясняется маленькой скоростью, с которой приходится двигаться по дорогам, а также состоянием самих дорог.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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