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Британские военные инструкторы вернулись к работе на Украине

The Times: британские военные инструкторы возобновили работу на Украине
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Члены Специальной авиадесантной службы (SAS) вооруженных сил Великобритании вернулись на Украину для подготовки военных в Киеве и его окрестностях. Об этом сообщила в пятницу, 15 апреля, газета The Times со ссылкой на источники.

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Как передало издание слова капитана размещенного на севере Киева украинского батальона Юрия Мироненко, инструктаж британских спецназовцев из SAS прошел около двух недель назад.

В частности, военные из Соединенного Королевства научили своих украинских коллег пользоваться противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) NLAW, которые Великобритания поставляет Украине.

По словам другого источника The Times, на прошлой неделе британцы участвовали в подготовке 112-го батальона сил территориальной обороны ВСУ.

В Минобороны королевства изданию не подтвердили информацию о том, что британские инструкторы вернулись на Украину, сославшись на то, что ведомство никогда не комментирует ход специальных операций.

Военные инструкторы Великобритании покинули Украину 12–13 февраля. Они были отправлены в страну для обучения местных военнослужащих обращению с поставленными Лондоном противотанковыми управляемыми ракетами.

До этого военные инструкторы из Великобритании работали на Украине много лет.

9 апреля сообщалось, что Соединенное Королевство готовит новый пакет финансовой и военной помощи для Украины. Отмечалось, что страна поставит на Украину 120 единиц техники и противотанковые комплексы. Кроме того, Великобритания предоставит Украине кредитные гарантии на дополнительные $500 млн по линии Всемирного банка.

2 апреля газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что власти Великобритании намерены отправить на Украину вооружение, в том числе противокорабельные ракеты и барражирующие боеприпасы для защиты Одессы.

Москва осуждает продолжающиеся со стороны Запада поставки вооружения на Украину. Так, 16 марта в правительстве сообщали, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину. Президент РФ Владимир Путин отметил, что киевским властям безразлично местное мирное население.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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