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Бабушкинский суд Москвы отправил ректора школы Райкина Полянкина под домашний арест

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Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест ректора Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолия Полянкина. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Александру Савельеву.

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Отмечается, что в отношении него ведется дело о мошенничестве в особо крупном размере.

«Полянкину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 мая», — отметила собеседница агентства.

Ранее, 12 апреля, стало известно, что Анатолий Полянкин подписал указ об увольнении из учреждения профессора, народного артиста РФ Константина Райкина, где он занимал пост художественного руководителя. С решением не согласились представители студсовета учреждения, они призвали «Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения».

Сам Райкин рассказал, что причиной его увольнения стал тот факт, что ректор учреждения Анатолий Полянкин упразднил эту должность.

Адвокат Тимур Матвеев сообщил «Известиям», что Райкина уволили решением ректора, а формальным поводом стало «ухудшение материального положения вуза», однако это не является бесспорным основанием для увольнения. Говоря о коллективном иске студентов, желающих доучиться у Райкина, адвокат отметил, что это не является поводом для восстановления.

Заявление об увольнении народного артиста было подписано ректором ВШСИ после того, как он убрал из названия школы имя Райкина, а затем попытался приостановить учебный процесс, не согласовав решение с преподавателями, а также попечительским и студенческим советами. Однако 5 апреля суд запретил приостановку деятельности вуза.

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