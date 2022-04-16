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Вице-канцлер ФРГ предостерег от введения эмбарго на российский газ

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Введение запрета на поставки газа из РФ в ближайшее время может подорвать общественный порядок в Германии. Об этом в пятницу, 15 апреля, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

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«Немедленное эмбарго на газ поставило бы под угрозу социальный мир в Германии. Таким образом, мы должны действовать осмотрительно, тщательно подготавливать шаги и быть в состоянии придерживаться их», — пояснил он в интервью для медиагруппы Funke.

Хабек добавил, что производственный потенциал Германии в области энергетики не слишком велик. Даже притом, что в регионе Северо-Германской низменности располагаются внушительные залежи сланцевого газа, потребуются годы, чтобы освоить эти запасы без вреда для экологии.

Вместе с тем министр отметил, что постепенный отказ от российских энергоносителей все-таки возможен, и правительство ФРГ довольно успешно двигается в этом направлении.

Ранее в пятницу Хабек заявил, что немцы обязаны внести вклад в энергосбережение на фоне украинского кризиса. По его словам, «всегда есть возможность сэкономить 10%». Министр считает, что страна может стать более независимой от российского импорта только в том случае, если будет рассматривать это как большой совместный проект.

Вице-премьер РФ Александр Новак 15 апреля заявил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональных действий Евросоюза. По его мнению, полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

Он уточнил, что на место ведущих поставщиков газа в Европу давно претендуют производители СПГ Америки. Также в качестве возможных импортеров углеводородов рассматривают производителей из Катара, Алжира, Саудовской Аравии, Кувейта. Новак подчеркнул, что «в ОПЕК уже заявили, что страны альянса не смогут компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок».

13 апреля президент России Владимир Путин рассказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, везде растут и цены, и инфляция зашкаливает — для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

23 марта Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации в Донбассе, о которой президент РФ объявил 24 февраля.

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