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Минюст России включил в реестр иноагентов Дзугкоеву, Дудя и Шульман

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Министерство юстиции России признало журналиста Юрия Дудя, политолога Екатерину Шульман и еще несколько известных в разных сферах людей иноагентами. Информация об этом следует из обновленного 15 апреля реестра физических лиц ведомства.

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В перечень помимо Шульман и Дудя вошли художник-карикатурист Сергей Елкин, журналист и владелец популярного YouTube-канала Карен Шаинян, основатель издания The Insider (признано иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента на территории РФ) Роман Доброхотов, руководитель движения «Маяк» (включено в реестр иностранных СМИ и НКО, которые выполняют функции иностранного агента) Регина Дзугкоева, а также Мария Сабунаева, Алексей Семенов и Кирилл Кругликов.

В апреле 2022 года Минюст уже в третий раз пополняет реестр иностранных агентов.

Сейчас перечень состоит из 142 позиций.

Ранее, 5 апреля, в реестр физических лиц — иностранных агентов были включены журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев. Отмечалось, что они осуществляют политическую деятельность в интересах Украины.

До этого, 1 апреля, Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов блогера Евгения Понасенкова. Он получил широкую известность благодаря прозвищу Маэстро, которое породило множество мемов в Рунете.

Кроме Понасенкова в реестре появились имена основательницы издания The Bell Елизаветы Осетинской, а также Анны Голубевой, Аллы Константиновой, Марии Борзуновой, Мурада Мурадова, Ирины Малковой и Виктора Воробьева.

До этого, 4 марта, в Роскомнадзоре разъяснили, что блокировка в России сайтов ряда СМИ-иноагентов, а также некоторых других ресурсов связана с неоднократным распространением ими фейковых публикаций о спецоперации в Донбассе.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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