Илон Маск намерен привлечь своих деловых партнеров для покупки Twitter

Предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск может заручиться поддержкой своих деловых партнеров, для того чтобы успешно завершить сделку по приобретению соцсети Twitter. Об этом в пятницу, 15 апреля, пишет издание New York Post со ссылкой на источники.

В публикации сообщается, что к Маску может присоединиться частная инвестиционная компания Silver Lake Partners, с которой бизнесмен уже сотрудничал в 2018 году.

На сегодняшний день неизвестно, какие действия предпримет Маск: сделает ли более крупное предложение держателям акций Tiwitter или попытается приобрести компанию вместе с партнерами. Предположительно, новый план будет объявлен в течение нескольких дней.

Сейчас главным препятствием для него является так называемый План защиты прав, снижающий ценность объекта поглощения. В новых условиях между акционерами распределяются права, которые дают им возможность покупать акции на очень выгодных условиях, но непривлекательных для потенциального покупателя.

Ранее в пятницу совет директоров Twitter одобрил вышеупомянутый план, чтобы обеспечить максимально выигрышное положение для акционеров вне зависимости от решения покупателя. Решение будет действовать один год, до 14 апреля 2023 года.

14 апреля Илон Маск предложил выкупить акции соцсети за $41 млрд ($54,2 за акцию), на фоне этой новости акции компании поднялись на 12%. Он заявил, что Twitter необходимо преобразовать в частную компанию. Он также подчеркнул, что это его лучшее и последнее предложение и, если оно не будет принято, он пересмотрит позицию акционера.

При этом один из крупнейших акционеров Twitter саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд отклонил предложение Маска о покупке 100% акций социальной сети.

В руководстве соцсети хотели, чтобы предприниматель согласился на место в совете директоров. Так, его могли бы ограничить максимальным пакетом акций в 14,9%. Однако 11 апреля предприниматель отказался от этого предложения.

5 апреля управляющий партнер коммуникационного агентства Svoboda Agency Марк Шерман в интервью «Известиям» назвал знаковым событием покупку Маском гигантской доли Twitter. По его словам, наметился тренд, когда успешные предприниматели в сфере хай-тек начинают скупать дешевые по их меркам медиаактивы, которые в свое время сами поражали своим ростом. Как добавил эксперт, в настоящий момент не исключается вариант покупки Маском всей компании Twitter.

В тот же день стало известно, что Маск стал богатейшим человеком в мире по версии журнала Forbes. Бизнесмен впервые возглавил список миллиардеров. По данным издания, его состояние оценивается в $219 млрд. За год он разбогател на $68 млрд.