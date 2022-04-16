Пушков указал на неуспешность президентства Байдена

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президентство американского лидера Джо Байдена, судя по последним опросам американцев, не может считаться успешным. Таким образом политик в своем Telegram-канале прокомментировал падение рейтинга доверия к президенту Соединенных Штатов.

«Это еще раз доказывает, что Байден был нужен лишь для того, чтобы убрать из Белого дома [экс-президента США Дональда] Трампа. Но само его президентство не может считаться успешным и вдохновляющим», — написал Пушков.

15 апреля телеканал CNN сообщил, что рейтинг доверия президенту США опустился до рекордно низких показателей. По данным обобщенного анализа опросов, которые опубликовали четыре организации за прошедшие несколько дней, уровень доверия американскому президенту составил 41%.

А одна из них сообщает даже о 33%, что является антирекордом среди показателей предшественников Байдена за аналогичный период срока президентства.

По данным CNN, рейтинг доверия предыдущему американскому лидеру Дональду Трампу на соответствующем отрезке президентского срока был выше — 42%.

Кроме того, опрос американского университета Quinnipiac показал, что работу Байдена одобряет только 21% молодых американцев в возрасте от 18 до 34 лет. Эксперты также напомнили, что в 2020 году именно молодые избиратели сыграли «решающую роль» в победе Байдена.

15 апреля в палате представителей призвали объявить импичмент президенту США после рукопожатий с «воздухом». Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин написала, что после инцидента ей невероятно стыдно, что Байден руководит страной.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что Байден, закончив речь, протянул руку для рукопожатия, однако на сцене он был один. После этого неловкого жеста американский лидер замешкался и не сразу смог найти выход со сцены.