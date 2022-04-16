Предприятие «Роскосмоса» в 2022 году изготовит 100 вагонов трамвая

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в «Роскосмос») планирует в текущем году изготовить 100 трамвайных вагонов. Об этом 15 апреля сообщил ТАСС гендиректор предприятия Роман Новиков.

«На текущий год у предприятия уже как минимум есть заказы на изготовление 100 трамвайных вагонов», — отметил Новиков.

Гендиректор предприятия уточнил, что для Челябинска будет изготовлено 30 односекционных трамваев со 100% низким уровнем пола, для Магнитогорска — 20 односекционных трамваев с 40% низким уровнем пола, и еще 50 полностью низкопольных трамвайных вагонов изготовят для Таганрога.

Новиков пояснил, что уже пять трамвайных вагонов переданы в распоряжение Таганрога.

По словам гендиректора предприятия, все поставки вагонов будут выполнены в установленные еще в середине февраля сроки.

«Несмотря на сложную геополитическую обстановку, предпосылки к нарушению сроков поставок трамвайных вагонов по контрактам этого года на сегодняшний день отсутствуют. Опыт пандемии научил нас адаптироваться под любые текущие условия ведения деятельности», — подчеркнул он.

Ранее в этот день сообщалось, что Усть-Катавский вагоностроительный завод начнет сборку первого беспилотного трамвая в конце 2022 года.

8 января руководитель УКВЗ сообщил о планах по разработке скоростного трамвая, который будет использоваться для транспортировки сотрудников космодрома Восточный. Трамвай планируется разделить на три секции, в то время как в самом ЗАТО Циолковский и на космодроме будут использоваться пятисекционные трамваи.