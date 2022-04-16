Разведка США не подтвердила слова Байдена о «геноциде» на Украине

Заявление президента Джо Байдена о том, что спецоперация России по защите мирного населения Донбасса является «геноцидом», до сих пор не подтверждено информацией, собранной спецслужбами США. Кроме того, оно вызвало обеспокоенность среди некоторых чиновников в администрации американского лидера. Об этом 15 апреля сообщило издание NBC News со ссылкой на источники.

Так, два чиновника Госдепа, связанные со спецслужбами, заявили, что слова Байдена затруднили достоверное выполнение их работы. По словам представителей ведомства, разведывательные отчеты по Украине в настоящее время не подтверждают определение ситуации как геноцида.

«Геноцид включает в себя цель уничтожения этнической группы или нации, и пока что мы этого не видим», — сказал представитель разведки США.

В разведывательном сообществе есть опасения, передает NBC News, что действия России Вашингтоном в дальнейшем могут быть якобы приравнены к геноциду, однако слова Байдена — это личная позиция президента, которая «опережает» его собственное правительство.

Ранее, 13 апреля, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что США с высокой вероятностью в конечном счете признают начавшуюся в феврале 2022 года спецоперацию России по защите мирного населения Донбасса геноцидом.

Накануне, выступая в Айове, Байден заявил, что расценивает действия России в отношении Украины как «геноцид».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с заявлениями американского лидера Джо Байдена, обвинившего Россию в «геноциде» на Украине.

В Китае назвали слова Байдена о геноциде попыткой отвлечь внимание. Там подчеркнули, что американский лидер обратился к России как к удобному козлу отпущения, когда не смог продемонстрировать способность решить внутренние проблемы США. Также авторы статьи предположили, что, обвиняя Россию в совершении «геноцида», президент США может обострить конфронтацию с РФ, усилить напряженность на Украине, а затем доказать, что он возглавляет страну в условиях тяжелого кризиса.

До этого, 8 апреля, российской посол в США Анатолий Антонов заявил, что специальная военная операция России по защите мирного населения Донбасса была вызвана нежеланием Киева прекратить геноцид русских.

До этого, 4 апреля, парламентарии от партии ЛДПР предложили на законодательном уровне признать факт совершения властями Украины с 2014 года геноцида русского населения. Соответствующий проект внесен в Госдуму. Авторы документа в подтверждение своих слов привели указ от 14 апреля 2014 года, подписанный экс-спикером Верховной рады Украины и исполнявшим на тот момент обязанности президента страны Александром Турчиновым. В нем на нормативно-правовом уровне был закреплен «курс на физическое уничтожение» жителей Донецкой и Луганской народных республик, подавляющее большинство которых являются русскими. В ЛДПР также напомнили, что геноцид русского населения не ограничивался ДНР и ЛНР, что подтверждается событиями 2 мая 2014 года в Одессе.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что отношение украинских властей к жителям Донецкой и Луганской народных республик является геноцидом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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