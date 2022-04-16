Прямой эфир
Мир
СК РФ изучит данные о подготовке провокации в Лозовой со стороны Киева
Спорт
Дацик нокаутировал Кавалари на турнире PRAVDA
Мир
Британский экономист обвинил власти в сокрытии реального размера инфляции
Мир
Вертолеты Росгвардии уничтожили группу националистов и технику ВСУ
Мир
Зеленский сообщил о гибели до 3 тыс. солдат ВСУ за время спецоперации
Интернет
Альфа-банк сообщил об удалении его приложения из Google Play
Мир
Вице-канцлер Германии передумал отправлять танки на Украину
Мир
Украинские силовики выпустили восемь снарядов по Горловке в ДНР
Мир
Блинкен счел вероятным продолжение спецоперации РФ до конца 2022 года
Мир
Разведка США не подтвердила слова Байдена о «геноциде» на Украине
Мир
У побережья Туниса затонуло торговое судно
Сюжет:

Разведка США не подтвердила слова Байдена о «геноциде» на Украине

NBC News: слова Байдена о «геноциде» на Украине не подтверждаются разведкой США
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление президента Джо Байдена о том, что спецоперация России по защите мирного населения Донбасса является «геноцидом», до сих пор не подтверждено информацией, собранной спецслужбами США. Кроме того, оно вызвало обеспокоенность среди некоторых чиновников в администрации американского лидера. Об этом 15 апреля сообщило издание NBC News со ссылкой на источники.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

Так, два чиновника Госдепа, связанные со спецслужбами, заявили, что слова Байдена затруднили достоверное выполнение их работы. По словам представителей ведомства, разведывательные отчеты по Украине в настоящее время не подтверждают определение ситуации как геноцида.

«Геноцид включает в себя цель уничтожения этнической группы или нации, и пока что мы этого не видим», — сказал представитель разведки США.

В разведывательном сообществе есть опасения, передает NBC News, что действия России Вашингтоном в дальнейшем могут быть якобы приравнены к геноциду, однако слова Байдена — это личная позиция президента, которая «опережает» его собственное правительство.

Ранее, 13 апреля, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что США с высокой вероятностью в конечном счете признают начавшуюся в феврале 2022 года спецоперацию России по защите мирного населения Донбасса геноцидом.

Накануне, выступая в Айове, Байден заявил, что расценивает действия России в отношении Украины как «геноцид».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с заявлениями американского лидера Джо Байдена, обвинившего Россию в «геноциде» на Украине.

В Китае назвали слова Байдена о геноциде попыткой отвлечь внимание. Там подчеркнули, что американский лидер обратился к России как к удобному козлу отпущения, когда не смог продемонстрировать способность решить внутренние проблемы США. Также авторы статьи предположили, что, обвиняя Россию в совершении «геноцида», президент США может обострить конфронтацию с РФ, усилить напряженность на Украине, а затем доказать, что он возглавляет страну в условиях тяжелого кризиса.

До этого, 8 апреля, российской посол в США Анатолий Антонов заявил, что специальная военная операция России по защите мирного населения Донбасса была вызвана нежеланием Киева прекратить геноцид русских.

До этого, 4 апреля, парламентарии от партии ЛДПР предложили на законодательном уровне признать факт совершения властями Украины с 2014 года геноцида русского населения. Соответствующий проект внесен в Госдуму. Авторы документа в подтверждение своих слов привели указ от 14 апреля 2014 года, подписанный экс-спикером Верховной рады Украины и исполнявшим на тот момент обязанности президента страны Александром Турчиновым. В нем на нормативно-правовом уровне был закреплен «курс на физическое уничтожение» жителей Донецкой и Луганской народных республик, подавляющее большинство которых являются русскими. В ЛДПР также напомнили, что геноцид русского населения не ограничивался ДНР и ЛНР, что подтверждается событиями 2 мая 2014 года в Одессе.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что отношение украинских властей к жителям Донецкой и Луганской народных республик является геноцидом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022