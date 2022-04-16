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Зеленский сообщил о гибели 3 тыс. солдат ВСУ за время спецоперации

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 3 тыс. военных с начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«По тем цифрам, которые у нас есть, мы полагаем, что потеряли от 2,5 до 3 тыс. [военнослужащих] <...>. У нас 10 тыс. раненых, сложно сказать сколько из них выживут», — заявил он в интервью для CNN.

Также президент Украины добавил, что оценить потери среди мирного населения гораздо сложнее.

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