Британский экономист обвинил власти в сокрытии реального размера инфляции

Власти Великобритании занижают истинный размер инфляции, заявил «Известиям» в пятницу, 15 апреля, британский экономист Ричард Вернер.

По его словам, британские власти принимали необдуманные решения, которые разгоняли инфляцию.

«Большинство жителей уже почувствовали на себе рост цен и понимают, что власти преуменьшают реальный размер инфляции. Кроме этого, в обществе чувствуется разочарование из-за того, как мало было сделано правительством, чтобы эту инфляцию сдержать», — отметил Вернер.

Одной из причин повышения цен экономист назвал решение европейских банков в 2020 году поднять ставки по кредитам.

Ранее, 15 апреля, корреспондент телеканала Sky News Пол Келсо сообщил, что Великобритания приблизилась к небывалому экономическому кризису: жители сталкиваются не только с ростом цен, но и падением реальных доходов. Так, рост цен коснулся сырья и товаров, а также топлива и энергоносителей. По словам журналиста, подорожание наблюдается практически во всех категориях товаров, поступающих на полки магазинов с полей и заводов.

Как заявила представитель компании J&B Wilde Fish & Poultry Мариэлла Гэббатт, организации вынуждены поднимать цены, так как всё подорожало как минимум на 30%.

14 апреля издание iNews.co.uk заявило, что рост цен на энергоносители в Великобритании усугубит финансовое напряжение населения. По словам автора материала, кризис в Соединенном Королевстве, сопровождающийся повышением «стоимости жизни» на 54%, в немалой степени был вызван резким ростом цен на газ и электричество.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что уровень инфляции в Великобритании в марте вырос до рекордного значения с 1992 года (тогда этот показатель составлял 7,1%). Как спрогнозировали экономисты, доходы британцев по итогам года упадут на 3% по сравнению с прошлым годом в результате повышения тарифов на электроэнергию, рекордной стоимости топлива и возрастающей инфляции.

Рост цен в Великобритании и других странах Европы происходит на фоне санкций, введенных против России. Такая реакция последовала в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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