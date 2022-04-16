Согоян раздельным решением судей победил Кириченко на турнире PRAVDA

Боец Тигран Согоян раздельным решением судей одержал победу над Андреем Кириченко в со-главном бою на турнире PRAVDA. Трансляция велась в ночь на 16 апреля на телеканале РЕН ТВ.

Бой длился восемь раундов. Кириченко во время состязания пытался атаковать с дистанции. Согоян же действовал на контратаках.

В начале поединка небольшое преимущество имел Согоян, но в последних раундах Кириченко пытался выделиться на фоне соперника.

В итоге два судьи отдали победу Согояну, а один увидел выигрыш Кириченко.

Согояну 23 года, он занимает 336 место в рейтинге Rusboxing. Кириченко 25 лет, он занимает 391 в рейтинге.

Ранее на турнире PRAVDA поединок бойцов Тимура Никулина и Дмитрия Бикрева завершился ничьей. В первом раунде преимущество было скорее на стороне Бикрева. Однако потрясти опытного кулачного бойца ему не удалось. Столкновение Бикрева с Никулиным стало со-главным событием турнира PRAVDA.

Главным событием турнира станет бой Вячеслава Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан и бразильца Сауло Кавалари. Победитель этой пары выйдет в финал и сразится с победителем поединка Вагаб Вагабов — Дмитрий Кудряшов, которые встретятся на ринге в июне.

Накануне состоялось взвешивание участников турнира, в ходе которого Кавалари попытался спровоцировать оппонента, не по-спортивному сравнив Дацика со свиньей. Россиянин держал себя в руках и не реагировал на оскорбительные выпады в свой адрес.

На процедуре взвешивания выяснилось, что Дацик на семь килограммов тяжелее соперника, его вес составил 121 кг.

1 апреля промоутер PRAVDA FIGHTING Хетаг Цопанов пообещал зрителям РЕН ТВ непредсказуемые поединки. По его словам, пары на турнире подобраны так, что итог встреч нельзя предугадать.