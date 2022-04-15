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МО заявило о пытках украинскими националистами почти 850 человек в Лимане

Минобороны России: украинские боевики пытают более 830 человек в населенном пункте Лиман
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Украинские силовики задержали и пытают 837 человек в городе Лиман Краматорского района в связи с тем, что они лояльно относятся к России. Соответствующее заявление сделал в пятницу, 15 апреля, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев.

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Он уточнил, что с 11 по 15 апреля националисты провели поквартирные обходы, чтобы выяснить взгляды местных жителей относительно действий России и Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В настоящее время их подвергают зверским пыткам, угрожают физической расправой над родственниками», — заявил Мизинцев.

Также в ходе силовых рейдов в принудительном порядке националисты изъяли у мирных жителей ценное имущество, а также продукты питания якобы для нужд территориальной обороны, добавил он.

Мизинцев подчеркнул, что подобные действия украинских властей говорят о пренебрежении моральными нормами, и нормами международного гуманитарного права, а также подтверждают бесчеловечное отношение к мирному населению.

Кроме того, по словам Мизинцева, украинские националисты продолжают удерживать в заложниках более 6 тыс. граждан из девяти разных стран в качестве живого щита.

Накануне в СК России сообщили, что возбужден ряд уголовных дел по фактам пыток российских военнослужащих бойцами Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что 22 марта бойцы ВСУ обстреляли и захватили в Запорожской области Украины нескольких российских военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. Позднее их передали сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые в течение 10 дней незаконно удерживали военнопленных.

13 апреля, сообщалось, что украинские националисты заблокировали более 450 мирных граждан в Николо-Васильевском монастыре Волновахского района Донецкой Народной Республики. В сообщении отмечается, что монастырь и единственную ведущую к нему дорогу постоянно обстреливают из минометов и крупнокалиберных пулеметов, есть убитые и раненые.

6 апреля в Минобороны РФ заявили, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, «которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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