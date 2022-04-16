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Чета Байденов отчиталась о заработанных за год $610 тыс.

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Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию, в которой отчитались о доходе за 2021 год. Документы и комментарии к ним были опубликованы в пятницу, 15 апреля, на сайте Белого дома.

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Согласно официальным документам, вместе они заработали $610 тыс., из них $150 тыс. было уплачено в качестве федеральных налогов. В сообщении отмечается, что ставка подоходного налога составила 24,6%.

Кроме того, около $30 тыс. было уплачено в качестве налогов в штате Делавэр, где у президентской четы есть семейный дом.

Джилл Байден единолично заплатила $2,7 тыс. в качестве налогов в штате Вирджиния. Кроме того, президент и первая леди пожертвовали около $17 тыс. на различную благотворительность.

Вице-президент и второй джентльмен также опубликовали свою декларацию о федеральном подоходном налоге за 2021 год, а также налоговые декларации штата для Калифорнии, Нью-Йорка и округа Колумбия США. Сообщается, что они заработали более $1,7 млн. Чета заплатила около $700 тыс. к качестве налога. В 2021 году они пожертвовали $22 тыс. на благотворительность.

В прошлом году сообщалось, что семья Байденов за 2020 год заработала около $600 тыс. Отмечалось, что американский президент оказался беднее вице-президента Камалы Харрис. Ее семейный доход почти в три раза больше.

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