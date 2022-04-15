Прямой эфир

Бой Бикрева и Никулина на турнире PRAVDA завершился вничью

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поединок бойцов Тимура Никулина и Дмитрия Бикрева на турнире PRAVDA в пятницу, 15 апреля, завершился ничьей. Трансляция велась 15 апреля на телеканале РЕН ТВ.

В первом раунде преимущество было на стороне Бикрева. Спортсмен активно начал бой, несмотря на сопротивление Никулина. Однако потрясти опытного кулачного бойца ему не удалось.

Второй раунд остался за Никулиным, а в третьем у него было подавляющее преимущество.

Отмечается, что в заключительном раунде вперед пошли оба бойца. Они обменялись увесистыми ударами, но досрочно завершить бой никому из них не удалось.

Несмотря на то, что один из судей увидел победу Бикрева, была объявлена ничья большинством голосов.

Ранее в этот день Бикрев по прозвищу Деревяшка заявил, что считает своего соперника Тимура Никулина спичкой и ждет его слез после боя.

До этого, 9 апреля, сообщалось, что Никулин и Бикрев устроили словесную перепалку перед поединком на турнире PRAVDA. Никулин пояснил, что от своего оппонента он услышал фразу о бое в «Никулинском цирке» и решил ответить Бикреву, сказав, что «главной зверушкой этого цирка» будет он.

За день до этого Никулин рассказал об ожиданиях от поединка с Бикревым. По его словам, у него есть все шансы на победу, потому что у Бикрева был год простоя.

Столкновение Бикрева с Никулиным стало соглавным событием турнира PRAVDA. Главным событием турнира станет бой Вячеслава Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан и бразильца Сауло Кавалари.

Победитель этой пары выйдет в финал и сразится с победителем поединка Вагаб Вагабов — Дмитрий Кудряшов, которые встретятся на ринге в июне.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022