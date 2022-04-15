Бой Бикрева и Никулина на турнире PRAVDA завершился вничью

Поединок бойцов Тимура Никулина и Дмитрия Бикрева на турнире PRAVDA в пятницу, 15 апреля, завершился ничьей. Трансляция велась 15 апреля на телеканале РЕН ТВ.

В первом раунде преимущество было на стороне Бикрева. Спортсмен активно начал бой, несмотря на сопротивление Никулина. Однако потрясти опытного кулачного бойца ему не удалось.

Второй раунд остался за Никулиным, а в третьем у него было подавляющее преимущество.

Отмечается, что в заключительном раунде вперед пошли оба бойца. Они обменялись увесистыми ударами, но досрочно завершить бой никому из них не удалось.

Несмотря на то, что один из судей увидел победу Бикрева, была объявлена ничья большинством голосов.

Ранее в этот день Бикрев по прозвищу Деревяшка заявил, что считает своего соперника Тимура Никулина спичкой и ждет его слез после боя.

До этого, 9 апреля, сообщалось, что Никулин и Бикрев устроили словесную перепалку перед поединком на турнире PRAVDA. Никулин пояснил, что от своего оппонента он услышал фразу о бое в «Никулинском цирке» и решил ответить Бикреву, сказав, что «главной зверушкой этого цирка» будет он.

За день до этого Никулин рассказал об ожиданиях от поединка с Бикревым. По его словам, у него есть все шансы на победу, потому что у Бикрева был год простоя.

Столкновение Бикрева с Никулиным стало соглавным событием турнира PRAVDA. Главным событием турнира станет бой Вячеслава Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан и бразильца Сауло Кавалари.

Победитель этой пары выйдет в финал и сразится с победителем поединка Вагаб Вагабов — Дмитрий Кудряшов, которые встретятся на ринге в июне.