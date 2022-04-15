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Сотрудникам МЧС разрешили выдавать оружие в случае угрозы жизни

Мишустин разрешил выдавать оружие сотрудникам МЧС в случае угрозы жизни
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Сотрудники МЧС России смогут получать оружие в случае реальной угрозы жизни. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина появилось на портале правовой информации в пятницу, 15 апреля.

В постановлении сообщается, что выдавать оружие могут начальники территориальных органов и руководители спасательных воинских формирований МЧС в рамках программы государственной защиты.

Подчеркивается, что документ вносит изменения в постановление правительства от 1996 года «О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите».

Ранее, 22 февраля президент России Владимир Путин заявил о намерении укрепить социальные гарантии сотрудников МЧС.

В июне 2021 года Госдума РФ одобрилаи законопроект, согласно любые сотрудники МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР) могут быть обеспечены госзащитой при необходимости. До этого президент Путин утвердил штраф за распространение данных о лицах, проходящих по программе, в размере до 500 тыс. руб.

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