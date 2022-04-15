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Появились кадры с места взрыва боеприпаса в Новой Москве

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В распоряжении «Известий» в пятницу, 15 апреля, появились кадры с места взрыва боеприпаса в Новой Москве, который пытались сжечь в костре пенсионеры.

Соседка Ксения рассказала, что выбежала на улицу, когда прогремел взрыв. По ее словам, осколком разорвавшегося снаряда ранило пожилого мужчину.

«Я побежала, увидела взрыв. Кричала, может, кому помощь нужна. Там была дырка в заборе и снаряд валялся. Там бабушка бегала, а дедушку госпитализировали. Он лежал там», — поделилась женщина.

По словам женщины, пожилые люди сжигали на улице сухие листья и мусор, которые они придавили старым боеприпасом, чтобы он не разлетелся.

Взрыв боеприпаса произошел ранее в этот день в одном из дворов Новой Москвы. По данным «Известий», осколок снаряда долетел до окна 17-го этажа стоящего рядом дома, но никто не пострадал.

На место выезжали правоохранительные органы и экстренные службы, обстоятельства инцидента выясняются.

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